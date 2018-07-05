Уникальный Artefact со звуками появится в Чернобыле

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС впервые будет установлена масштабная диджитал-скульптура Artefact, а мировые звезды создадут музыкальное сопровождение к ней с использованием звуков Чернобыля.

Как сообщили в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения, проект посвящен современной проблеме информационной эпохи: манипулированию информацией и фейковым новостям.

"Чернобыльская тематика всегда вызывала большой интерес у общественности и представителей СМИ. А там, где есть спрос на информацию, могут появляться слухи, легенды и как результат - фейковые новости. Это все ведет к дезинформации граждан по важным вопросам. Поэтому агентство поддерживает инициативу организаторов Artefact. Качественное, точное и правдивое информирование, борьба с фейками и ответственное потребление информации - залог развития нашего государства", - отметил председатель ведомства Виталий Петрук.

Презентация скульптуры в Чернобыле состоится в октябре. К этому времени зону посетят артисты и пройдет ряд встреч с активной молодежью на тему защиты от фейковой информации, развития критической мысли и медиаграмотности. Все события арт-проекта станут частью документального кино.

В рамках проекта будет реализован ряд мероприятий, среди которых:

создание и установка в зоне отчуждения уникальной интерактивной digital-скульптуры, которая общается с наблюдателем;

написание саундтрека к ней мировыми звездами;

создание библиотеки звуков "Звуки Чернобыля", которую смогут использовать музыканты со всего мира;

создание документального кино "Артефакт".

Как сообщал CityOboz, в Киеве показали фильм-постсимфонию о гигантской арке над ЧАЭС.