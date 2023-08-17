Украина – Хорватия: анонс полуфинала отборочного баскетбольного турнира к Олимпиаде-2024

Мужская сборная Украины по баскетболу в пятницу, 18 августа, проведет полуфинальный матч пре-квалификационного турнира к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Подопечные Виталия Степановского сразятся с командой Хорватии.

Видео дня

Встречу примет Sinan Erdem Arena в Стамбуле. Смотрите на OBOZREVATEL онлайн-видеотрансляцию матча Украина – Хорватия. Начало поединка – в 17:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – ХОРВАТИЯ

Украинские любители баскетбола смогут поддержать сборную благодаря прямой трансляции на телеканале Xsport.

Также игру можно будет увидеть на официальном сайте Федерации баскетбола Украины (ФБУ).

ПРОГНОЗ НА УКРАИНА – ХОРВАТИЯ

Явным фаворитом поединка в Стамбуле считается хорватся национальная команда. Ставки на ее победу с учетом возможного овертайма принимаются с коэффициентом 1,02. Показатели успеха наших баскетболистов достигают уровня 10,50.

СОСТАВЫ КОМАНД

Украина: Зотов, Ковляр, Тыртышник, Мишула, Крутоус, Войналович, Бобров, Чумаков, Петров, Кравцов, Пустовой.

Турция: Перкович, Филипович, Смит, Капуста, Пркачин, Хезонья, Сарич, Бадзим, М. Дрезняк, Д. Дрезняк, Зубач, Любичич

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Евробаскет-2003

Хорватия – Украина – 93:71 (15:15, 27:18, 26:14, 25:24)

Евробаскет-2013. Квалификация

Украина – Хорватия – 79:80 ОТ (22:18, 16:18, 15:16, 16:17, 10:11)

Хорватия – Украина – 84:80 (20:25, 28:10, 15:20, 21:25)

Евробаскет-2013

Хорватия – Украина – 84:72 (22:22, 29:13, 19:26, 14:11)

Евробаскет-2022

Хорватия – Украина – 90:85 (21:21, 24:21, 22:25, 23:18)

ФОРМАТ И РЕГЛАМЕНТ

На турнире в Стамбуле стартовали 8 команд, половина из которых вышли в плей-офф – Украина, Хорватия, Турция и Швеция. Путевку на отборочный турнир на Игры в Париже получит победитель игр навылет.

Как сообщал OBOZREVATEL, на групповом этапе пре-квалификации к ОИ-2024 сборная Украины драматично обыграла Болгарию, победила Исландию и уступила Турции.

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