Uber назвал самые рассеянные города Украины 

Uber опубликовал рейтинг странных вещей, которые забывали в такси. Самыми забывчивыми в Украине оказались Киев, Одесса и Львов.

Удивительными предметами, которые украинцы оставляли в Uber, оказались барный стул, зубная паста, булава, ведро с моющими средствами и черный спасательный жилет, сообщает "Хмарочос".

Среди европейских стран, где пользователи чаще всего забывали свои вещи, лидерами являются Испания, Польша и Португалия. При этом Украина возглавляет список менее забывчивых стран, далее следуют Румыния и Ирландия.

10 вещей, которые чаще всего забывали в Uber в Украине: телефон, одежда, кошелек/кредитная карта, ключи, сумка, деньги, очки, документы, рюкзак, ювелирные изделия.

50 самых уникальных предметов, забытых в Uber в Украине:

барный стул

синие штаны

зубная паста

багаж

красная кепка

пропуск

серебряная зажигалка ST Dupont

булава

ведро с моющими средствами

вязаный шарф-капюшон

зеленая кепка

зеленый блокнот с ручкой

детский капюшон

мужская вязаная кепка

настольная игра

черный гольф

портативное зарядное устройство в виде миньона

подушка для шеи

большая игрушечная машина

игрушка в виде серого кролика с застежкой для крепления на сумку

черный спасательный жилет

карта лояльности клиники "Борис"

файл с назначением врача

детское переносное кресло

чехол для очков Tom Ford

фиолетовая крышка

черная термокружка Contigo

конверт

черный дорожный чехол

книги

духи

самокат

подарочная корзина

помада

шлепанцы

телефон Lenovo

беспроводные наушники Apple AirPods

документ

паспорт

синяя футболка

Lenovo A916

флешка в пластиковом чехле

ковер

коврик

черные джинсы

черный чехол с очками "DIOR"

фотоаппарат

Pixel 2

еда

сим-карта