Uber назвав найбільш забудькуваті міста України

Uber опублікував рейтинг дивних речей, які забували в таксі. Найбільш забудькуватими в Україні виявилися Київ, Одеса і Львів.

Дивовижними предметами, які українці залишали в Uber, виявилися барний стілець, зубна паста, булава, відро з миючими засобами і чорний рятувальний жилет, повідомляє "Хмарочос".

Серед європейських країн, де користувачі найчастіше забували свої речі, лідерами є Іспанія, Польща і Португалія. При цьому Україна очолює список менш забудькуватих країн, далі йдуть Румунія і Ірландія.

10 речей, які найчастіше забували в Uber в Україні: телефон, одяг, гаманець/кредитна карта, ключі, сумка, гроші, окуляри, документи, рюкзак, ювелірні вироби.

50 самих унікальних предметів, забутих в Uber в Україні:

барний стілець

сині штани

зубна паста

багаж

червона кепка

пропуск

срібна запальничка ST Dupont

булава

відро з миючими засобами

в'язаний шарф-капюшон

зелена кепка

зелений блокнот з ручкою

дитячий капюшон

чоловіча в'язана кепка

настільна гра

чорний гольф

портативний зарядний пристрій у вигляді міньйон

подушка

велика іграшкова машина

іграшка у вигляді сірого кролика із застібкою для кріплення на сумку

чорний рятувальний жилет

карта лояльності клініки "Борис"

файл з призначенням лікаря

дитяче переносне крісло

чохол для окулярів Tom Ford

фіолетова кришка

чорна термокружка Contigo

конверт

чорний дорожній чохол

книги

духи

самокат

подарунковий кошик

помада

шльопанці

телефон Lenovo

бездротові навушники Apple AirPods

документ

паспорт

синя футболка

Lenovo A916

флешка в пластиковому чохлі

килим

килимок

чорні джинси

чорний чохол з окулярами "DIOR"

фотоапарат

Pixel 2

їжа

сім-карта