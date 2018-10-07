''Убей ж*да!'' Метро Киева загремело в антисемитский скандал

В Киеве на станции метро "Палац Украина" на платежном терминале неизвестные оставили надпись "убей жида".

Об этом инциденте в Facebook сообщил пользователь Эдуард Долинский, прикрепив соответствующее фото.

Сеть возмутил хулиганский поступок, однако не удивил. Пользователи отмечают, что часто наталкиваются на подобные надписи в публичных местах, но считают недопустимыми подобные проявления нетерпимости по отношению к другим нациям.

"От дурака защиты нет. Идиотизм делать этим придуркам рекламу. В кругу своих - дегенеративных д*билов - они теперь герои", "Никогда такого не было и вот опять", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве вспыхнул скандал из-за нового ресторана.