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КияниМедОбоз

''Убей ж*да!'' Метро Киева загремело в антисемитский скандал

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В Киеве на станции метро "Палац Украина" на платежном терминале неизвестные оставили надпись "убей жида".

Об этом инциденте в Facebook сообщил пользователь Эдуард Долинский, прикрепив соответствующее фото.

Сеть возмутил хулиганский поступок, однако не удивил. Пользователи отмечают, что часто наталкиваются на подобные надписи в публичных местах, но считают недопустимыми подобные проявления нетерпимости по отношению к другим нациям.

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"От дурака защиты нет. Идиотизм делать этим придуркам рекламу. В кругу своих - дегенеративных д*билов - они теперь герои", "Никогда такого не было и вот опять", - пишут в сети.

''Убей ж*да!'' Метро Киева загремело в антисемитский скандал
''Убей ж*да!'' Метро Киева загремело в антисемитский скандал
''Убей ж*да!'' Метро Киева загремело в антисемитский скандал
''Убей ж*да!'' Метро Киева загремело в антисемитский скандал

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве вспыхнул скандал из-за нового ресторана.

Место
УкраинаКиев
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