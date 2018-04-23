У харьковчанки изъяли старинный артефакт в поезде 

Пограничники нашли историческую книгу "Эпоха Николая" 1910 года среди личных вещей пассажирки поезда "Харьков-Москва".

Как сообщили в Госпогранслужбе, артефакт, возможно, составляет культурную или историческую ценность.

"В ходе погранично-таможенного оформления поезда "Харьков-Москва", а именно - осмотра вагона, пограничники обратили внимание на нервозность гражданки Украины, в связи с чем было принято решение о углубленного досмотре вещей женщины общей обзорной группой", - говорится в сообщении.

Представители фискальной службы составили протокол о нарушении таможенных правил и изъяли книгу.

Ее стоимость будет установлена после проведения экспертной оценки.

Как сообщал CityOboz, под Харьковом выгорела старинная усадьба XVIII века.