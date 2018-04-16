Под Харьковом выгорела старинная усадьба XVIII века

В пос. Старый Мерчик Валковского района Харьковской области в ночь на 16 апреля произошел пожар в усадьбе, построенной в конце XVIII века.

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К приезду спасателей огонь охватил крышу двухэтажного здания, перекрытия и часть второго этажа, общая площадь возгорания уже составляла около 550 квадратных метров, рассказывают в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

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Тушение пожара было тяжелым из-за отсутствия водогона. Значительная часть конструктивных частей здания были сделаны из дерева, потому только спустя пять часов бойцам ГСЧС удалось остановить распространение огня. Ликвидация пожара продолжалась и днем.

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Люди в происшествии не пострадали, но здание практически уничтожено. По неподтвержденной официально информации, причиной возгорания был поджог.

Усадьба Шидловских построена в 1776-1778 годах, и входила в дворцово-парковый комплекс Старомерчицкого памятника культурного наследия. Кто был архитектором грандиозного по тем временам проекта, до сих пор не известно.

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По одним данным, это знаменитый итальянец Бартоломео Растрелли, другие историки склоняются к версии об авторстве отечественного архитектора Петра Ярославского. Так или иначе, но на строительство Григорий Шидловский истратил баснословные 120 тысяч рублей.

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Величественный двухэтажный дом из камня одной стороной был обращен во двор с хозяйственными строениями и красивейшими палисадами, а другой - выходил на лестницу, ведущую к пруду. В самом доме было несколько интересных комнат и, конечно же, бальный зал для светских вечеринок. В боковых зданиях были спальни для гостей и библиотека.

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В упадок усадьба в Старом Мерчике стала приходить после того, как Шидловские ее продали. В 1919 г. ее разграбили большевики. Позже здание перепланировали для нужд колледжа ветеринарной медицины. Учебное заведение располагалось здесь до 1997 года. После закрытия колледжа здание пустовало и разрушалось.

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Историки и краеведы с горестью констатируют, что ранее у области и так не было денег на реставрацию подобных исторических и архитектурных жемчужин, теперь же речь идет о еще более значительных суммах на восстановление.

Потому со временем остатки усадьбы просто выведут из реестра памятников архитектуры. Отметим, что подобный пожар несколько лет назад уничтожил усадьбу Святополк-Мирских в Гиевке.

Как ранее писал CityOboz, харьковчанин вынес из огня двухлетнего мальчика.