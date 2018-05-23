Топ-5 бюджетных авиарейсов из Львова 

Из Львова весной увеличилось количество бюджетных авианаправлений в страны Европы.

Wizz Air перед летним сезоном успела внедрить четыре новых направления: немецкий Дортмунд (два раза в неделю); польские Гданьск (два раза в неделю) и Катовице (четыре раза в неделю), а также Лондон (трижды в неделю).

Кроме того, польская авиакомпания LOT ввела два рейса в неделю из Львова в польский Ольштын.

Цена на билеты в Лондон стартует от 659 грн, в Ольштын - от 863 грн, в Гданьск - от 989 грн, во Вроцлав - 989 грн, в Дортмунд – от 819 грн.

Как сообщал CityOboz, во Львов завезут электротранспорт из Европы.