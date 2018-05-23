Топ-5 бюджетних авіарейсів зі Львова

Зі Львова навесні збільшилася кількість бюджетних авіанаправленій в країни Європи.

Wizz Air перед літнім сезоном встигла впровадити чотири нових напрямки: німецький Дортмунд (два рази на тиждень); польські Гданськ (два рази на тиждень) і Катовіце (чотири рази на тиждень), а також Лондон (тричі на тиждень).

Крім того, польська авіакомпанія LOT ввела два рейси на тиждень зі Львова до польського Ольштин.

Ціна на квитки в Лондон стартує від 659 грн, в Ольштин - від 863 грн, в Гданськ - від 989 грн, до Вроцлава - 989 грн, в Дортмунд - від 819 грн.

Як повідомляв CityOboz, до Львова завезуть електротранспорт з Європи .