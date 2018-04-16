Скрябин и сюрприз от звезды стрит-арта: в Харькове появятся два новых мурала

В конце апреля в центре Харькова появятся два новых мурала, на одном из них изобразят погибшего музыканта Андрея Кузьменко ("Скрябин"). Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Геннадий Кернес.

Кузьма "Скрябин"

Огромный портрет певца сделают в районе станции метро "Научная", а что нарисуют на здании по пр. Независимости, чиновник пока держит в секрете. Выполнит сюрприз известный стрит-арт художник из Великобритании, творящий под именем FANAKAPAN.

Работа FANAKAPAN

Работа FANAKAPAN

"Художник постоянно экспериментирует с текстурой, светом, тенью отражениями, что позволило ему достичь в своих работах впечатляющих 3D-результатов. В Харькове его работа появится на торце дома по проспекту Независимости, 17. После длительного общения FANAKAPANА с друзьями из харьковской творческой группы Kailas-V родился веселый и легкий эскиз, который, как надеется автор, будет повышать настроение харьковчанам", - написал Геннадий Кернес в социальной сети.

А портрет Кузьмы нарисуют хорошо известные своими муралами ребята из творческой группы Kailas-V. Для этой работы они выбрали фотографию, сделанную во время харьковской фотосессии певца. Портрет будет выполнен в фотореалистичном стиле.

Как ранее писал CityOboz, в Запорожье перекрасят мурал с Надеждой Савченко.