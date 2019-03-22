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Найчистіші річки України: де вони протікають

1.4тЧитати матеріал російською

Найчистішими річками України вважаються ті, які течуть у Карпатах. Вони характеризуються сприятливими показниками якісного стану внаслідок особливостей формування їхнього гідравлічного режиму.

Про це повідомили в Державному агентстві водних ресурсів України, пише УНН.

Найчистіші річки України: де вони протікають
Новини
Через 40 років: на Хортицю повернулися милі тварини

"Найбільш чистими річками України можна вважати карпатські річки Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської областей", — йдеться в повідомленні.

Найзабрудненішими є водойми в Київській, Львівській і Хмельницькій областях через скидання стічних вод комунальними підприємствами.

Як раніше писав OBOZREVATEL, у Запоріжжі на території Національного історико-культурного заповідника Хортиця помітили борсуків. Ці тварини не з'являлися на острові більше 40 років.

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