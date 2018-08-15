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"Планктон у формі!" Відео з копами розлютило українців

3.8тЧитати новину російською

У Мелітополі (Запорізька область) зняли на відео бездіяльність місцевих поліцейських на дорозі. Так, машина, яка рухалася по проїжджій частині, не реагувала на червоний колір світлофора, а також підрізала інші транспортні засоби.

Тим часом поряд також їхала машина з поліцейськими, які не проявили жодної реакції на порушення правил дорожнього руху. Ролик опубліковано в Instagram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Судячи з цього відео, у Мелітополі поліцейські на дорогах потрібні лише для краси!", – написали автори посту.

Кадр з відео

Instagram @its_zp

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Користувачі соціальної мережі також почали бурхливо засуджувати копів, звинувачуючи їх у некомпетентності й небажанні працювати.

"Планктон у формі!" – відзначили коментатори й додали, що дійсно сучасна поліція зараз потрібна більше як "прикраса", ніж для боротьби з порушеннями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Харкові розгорівся скандал за участю співробітників місцевої поліції. Користувачі соцмереж поширили ролик, записаний жителем міста, на якому зафіксовано конфлікт, що трапився після того, як поліцейські зупинили машину з вагітною дівчиною.

Тема
Zaporizhzhia.City
Об'єкти
ЗапоріжжяНаціональна поліція України
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