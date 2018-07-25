"Задолбали бездельники": в Харькове новый скандал с полицией

В Харькове разгорелся скандал с участием сотрудников местной полиции.

Пользователи соцсетей распространили ролик, записанный жителем города, на котором зафиксирован конфликт, случившийся после того, как полицейские остановили машину с беременной девушкой.

"В Харькове двое молодых полицейских остановили машину, где находилась беременная девушка, которая ехала в больницу рожать. Вместо того, чтобы сопроводить ее, как это делается в Европе, США и других цивилизованных странах, они, подвергая опасности ее здоровье, заставили парится на солнце, чтобы составить на водителя постановления и выписать штраф", - возмутился пользователь Facebook Макс Коваль.

В свою очередь, автор поста обвинил полицейских в не менее серьезном нарушении.

"При этом полицейские незаконно использовали световые специальные сигналы и стояли на автобусной остановке. Постановления они выписали без рассмотрения дела, т.е сели в свою машину, накатали и все...Общались полицейские, не соблюдая приказ 1179", - добавил он.

В сети ролик собрал более 2 тыс. просмотров. Мнения зрителей разделились.

"Сложно комментировать, потому что не полное видео ситуации. Так что не останавливать если нарушение? Кусок вырезали, не понятен полный контекст. Разве её обижают? Разве её оскорбляют? Ею прикрываются, похоже. Главное сразу полить дерьмом полицию, не разобравшись", - отметили в одном из комментариев.

Некоторые пользователи сети приняли сторону полицейских и обвинили в некорректном поведении автора ролика.

"Задолбали эти бездельники, которые ездят и подлавливают полицию, ради собственного пиара. А услышав их сленг, реально хочется, чтобы копы выбежали из машины и вломили им...", "Они в любом случае должны были сопроводить до больницы, предложить помощь, а не морочить голову", - продолжили дискутировать под роликами.

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