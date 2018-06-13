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Одесса с высоты: опубликованы роскошные фото

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В сети показали роскошные фотографии центра Одессы, сделанные с высоты птичьего полета.

На снимках запечатлены самые знаковые для города места: Оперный театр, Театральная площадь, знаменитая улица Дерибасовская, а также улица Ришельевская. Одесса буквально утопает в деревьях, пишет "Южный курьер".

На фото также можно увидеть Думскую площадь, Пале-Рояль, Приморский бульвар, улицу Пушкинскую и многое другое.

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uc.od.ua

Как сообщал CityOboz, ранее в сети показали фотографии Парка Победы в Одессе, где недавно заработала разноцветная подсветка фонтана.

Тема
Odesa.City
Место
УкраинаОдесса
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