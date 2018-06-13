Одеса з висоти: опубліковані розкішні фото

У мережі показали розкішні фотографії центру Одеси, зроблені з висоти пташиного польоту.

На знімках зображені найбільш знакові для міста місця: Оперний театр, Театральна площа, знаменита вулиця Дерибасівська, а також вулиця Рішельєвська. Одеса буквально потопає в деревах, пише "Южный курьер".

На фото також можна побачити Думську площу, Пале-Рояль, Приморський бульвар, вулицю Пушкінську і багато іншого.

uc.od.ua

uc.od.ua

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Як повідомляв CityOboz, раніше в мережі показали фотографії Парку Перемоги в Одесі , де нещодавно запрацювала різнокольорове підсвічування фонтану.