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Одеса з висоти: опубліковані розкішні фото

1.4тЧитати новину російською

У мережі показали розкішні фотографії центру Одеси, зроблені з висоти пташиного польоту.

На знімках зображені найбільш знакові для міста місця: Оперний театр, Театральна площа, знаменита вулиця Дерибасівська, а також вулиця Рішельєвська. Одеса буквально потопає в деревах, пише "Южный курьер".

На фото також можна побачити Думську площу, Пале-Рояль, Приморський бульвар, вулицю Пушкінську і багато іншого.

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Як повідомляв CityOboz, раніше в мережі показали фотографії Парку Перемоги в Одесі , де нещодавно запрацювала різнокольорове підсвічування фонтану.

Тема
Odesa.City
Місце
УкраїнаОдеса
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