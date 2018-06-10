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Одесса ночью: в сети показали волшебные фото

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В сети показали фотографии Парка Победы в Одессе, где недавно заработала разноцветная подсветка фонтана в пруду, расположенном со стороны площади 10 Апреля.

Прогуливаясь вечером в парке, люди могут наблюдать световое шоу из лампочек, установленных по всему периметру водоема еще зимой. Об этом пишет "Южный курьер".

Подсветка включается около 21:00, а разноцветные деревья превращают парк в сказочный мир. Фонтан начинает работать через полчаса и прекрасно дополняет романтическую атмосферу.

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Odesa.City
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