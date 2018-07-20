На новом памятнике актрисе из РФ в Харькове нашли грубые опечатки

В Харькове, на новом памятнике, установленном российской актрисе Людмиле Гурченко, нашли ошибки.

В частности, на табличке написано: "Встановленню скулпьтурної композиції сприяли".

"Тут небольшие ашипки. Ну, как обычно. СкулПЬтура вышла на славу. Ну, и Владимир Иванович СкоробАгач может подобидеться", - написал местный депутат Дмитрий Булач в Facebook и опубликовал фото.

Позже он опубликовал видео, на котором табличку демонтируют. "Финита ля комедия со скулПЬтурной табличкой. Думаю, сегодня вы ее на месте уже не найдете", - добавил депутат.

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