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На новом памятнике актрисе из РФ в Харькове нашли грубые опечатки

1.4тЧитать новость на украинском

В Харькове, на новом памятнике, установленном российской актрисе Людмиле Гурченко, нашли ошибки.

В частности, на табличке написано: "Встановленню скулпьтурної композиції сприяли".

"Тут небольшие ашипки. Ну, как обычно. СкулПЬтура вышла на славу. Ну, и Владимир Иванович СкоробАгач может подобидеться", - написал местный депутат Дмитрий Булач в Facebook и опубликовал фото.

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Позже он опубликовал видео, на котором табличку демонтируют. "Финита ля комедия со скулПЬтурной табличкой. Думаю, сегодня вы ее на месте уже не найдете", - добавил депутат.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине объявили вне закона памятники маршалу Жукову.

Тема
Kharkiv.City
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