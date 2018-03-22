На маріупольському напрямку побудують нову залізничну гілку

"Укрзалізниця" вирішила збільшити пропускну здатність маріупольського напрямку.

Як повідомляє прес-служба перевізника, залізничники побудують додаткові шляхи на стиковій станції Комиш-Зоря і роз'їзді на 327-му кілометрі перегону Магедове - Комиш-Зоря.

За словами в. о. голови правління "Укрзалізниці" Євгена Кравцова, крім цих робіт буде виконано капітальний ремонт непарних колій на перегонах Роз'їзд 376-й км - Розівка ​​і Зачатівська - Роз'їзд 376-й км.

Всі роботи планується завершити до 24 квітня.

"Ми розуміємо стратегічну важливість маріупольського напрямку, тому заздалегідь узгодили оптимальні дати початку робіт, їх тривалість і обсяги, а також особливості організації пропуску поїздів на маріупольському напрямку в цей період. Після виконання цих робіт буде повністю завершено перший етап проекту по реконструкції ділянки Пологи - Комиш - Зоря ", - зазначив Кравцов.

Основні обсяги, які потребують тимчасового обмеження пропуску поїздів на маріупольському напрямку до 12-18 складів, заплановані на 2-25 квітня.

Як повідомляв CityOboz, УЗ отримала землю для будівництва колій до Борисполя, куди курсуватиме експрес.