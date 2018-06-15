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З Харкова запустили автобуси до моря

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З Харкова почали курсувати сезонні автобуси в курортні міста.

Тепер з міста можна доїхати в Стрілкове, Бердянськ і Кирилівку, пише.

З 15 червня відновився рейс "Харків - Генічеськ - Стрілкове". З Центрального автовокзалу автобус виїжджатиме о 18:30 і прибуватиме в кінцевий пункт о 07:25. Зворотній рейс о 18:50.

В Бердянськ автобус виїжджатиме о 20:30 з Центрального автовокзалу Харкова, а на місці прибуття буде о 06:25. Зворотній рейс буде виїжджати до Харкова о 20:00.

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Також трохи раніше почав курсувати автобус "Харків - Кирилівка".

Як повідомляв CityOboz, складені найзручніші автомобільні маршрути з Дніпра до Одеси .

Тема
Kharkiv.City
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