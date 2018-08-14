"Злякався за вагітну дружину": в Одесі пасажир побив таксиста

В Одесі в ніч на неділю, 12 серпня, пасажир побив таксиста, після чого розповів про інцидент на особистій сторінці в Facebook, пояснивши причини конфлікту.

До свого гнівного посту користувач соцмережі Lenok Dan доклав фото з місця подій. Під знімками розвинулася активна дискусія, думки учасників розійшлися, повідомляє міський портал 048.

Історія почалася з простого виклику таксі, автор поста і його вагітна дружина вирішили пізно ввечері проїхати до Аркадії, щоб прогулятися біля моря.

"Замовили ми таксі через сервіс "Тачку", водій перебуваючи недалеко прийняв замовлення, зателефонувавши йому і уточнивши його місце розташування, ми пройшлися пішки до нього, чисто по-людськи, я сам працюю в службі доставки таксі та розумію, що таке зайві рухи і витрата часу", - почав одесит.

За словами автора поста, червоний Daewoo Lanos "ковбасило в різні боки", проте їхати треба було всього кілька кілометрів.

"І тут починаються веселощі - не доїжджаючи 200-300 м. до точки "Б", водій сказав нам: "Виходьте". Нібито у мене машина на газу, і я не буду стояти в пробці з вами, мені не вигідно буде. На що я попросив його все ж довезти нас до кінцевого адреси т.к у мене вагітна дружина і він за договором оферти зобов'язаний це зробити. водій відмовився, я сказав що ні буду оплачувати поїздку, так як вона не виконана повністю, на що водій розвернувся і повіз нас у зворотному (іншому) напрямку", - продовжив Lenok Dan.

Водій таксі нібито проігнорував прохання зупинити машину і продовжив їхати в невідомому напрямку.

"Я, злякавшись за життя своєї вагітної дружини і своє, почав відкривати на ходу двері і бити поруч припарковані машини, і тільки після цього водій зупинився. Я вийшов з заднього сидіння, підійшов до водія, щоб витягнути його з-за водійського сидіння, моя дружина не могла відкрити двері. Водій напав на мене, почалася 5-10 секундна перепалка яка закінчилася ось такими наслідками", - пояснив він.

На прикріпленому фото зображений водій, очевидно, співробітник сервісу таксі, на його обличчі та одязі видно сліди крові та побоїв.

Читачі історії в Facebook поставилися до ситуації по-різному, якщо ж одні зайняли сторону автора, підтримавши бажання приструнити хамовитих працівників таксі, інші ж розкритикували чоловіка за жорстокість та невміння стримати емоції.

Схоже, що незабаром після поширення скандалу оригінал посту був видалений.

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