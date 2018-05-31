"Голгофа" на Львовщине: журналисты поразили одной из древнейших святынь Украины

Недалеко от Львова есть малоизвестное, но интересное село Страдч с одной из старейших святынь Украины. Здесь находится церковь Успения пресвятой Богородицы со старинными пещерами, где, говорят, видели Деву Марию.

По преданию, монастырь был создан в XI веке монахами-выходцами из Киева, пишет ТСН.

В одной из легенд рассказывается, что в этих пещерах прятались люди во время монголо-татарского нашествия. Но однажды их заметили захватчики и, разведя костер, сожгли всех. Впоследствии монахи монастыря и люди, которые выжили, начали молиться о спасении душ погибших и им, якобы, явилась Божья матерь. Эта история долгое время передавалась из уст в уста, а в XV веке, в память о трагических событиях, было основано Страдчанську печерскую лавру.

Святость Страдчанской горы и храмов подтвердил даже Папа Римский Пий XI. Он предоставил храму Успения Пресвятой Богородицы полный отпуст на каждый день в году при условии хорошей исповеди, отбытой литургии и Пресвятой Евхаристии в Страдецком храме. Кроме этого, Пий XI разрешил создание на горе Крестного пути с Иерусалимскими отпусками.

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То есть, здесь воссоздали символический путь, который Иисус Христос прошел до Распятия на Голгофе. Здесь он фактически за духовным значением приравнен к Иерусалимскому пути.

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