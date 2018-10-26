Агрессивный охранник из Запорожья возмутил сеть: видео

В Запорожье на знаменитого в городе уличного музыканта напал охранник ТРЦ, возле которого тот играл. Мужчина агрессивно размахивал руками и пытался прогнать парня.
Охранник аргументировал свое поведение тем, что у музыканта нет разрешения на игру возле торгово-развлекательного центра. Видео разместили на странице "its_zp" в Instagram.
Когда тебя обижали в школе, а ты вырос и стал охранником в Сити Молле! А если серьёзно, предлагаем руководству Сити Молла не заниматься хе*ней, иначе всем нашим читателям придётся собраться на мирный флешмоб в защиту уличных музыкантов! @trk_citymall #запорожье #запоріжжя
После того, как видео опубликовали в сети, в ТРЦ заявили, что хотят решить этот конфликт.
В комментариях к видео жители Запорожья заявили, что после такого охранника необходимо уволить.
Как ранее писал OBOZREVATEL, в Киеве пешеход напал на водителя из-за того, что тот его не пропустил. Мужчина начал избивать автомобилиста пакетом.