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Агрессивный охранник из Запорожья возмутил сеть: видео

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В Запорожье на знаменитого в городе уличного музыканта напал охранник ТРЦ, возле которого тот играл. Мужчина агрессивно размахивал руками и пытался прогнать парня.

Охранник аргументировал свое поведение тем, что у музыканта нет разрешения на игру возле торгово-развлекательного центра. Видео разместили на странице "its_zp" в Instagram.

Агрессивный охранник из Запорожья возмутил сеть: видео
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После того, как видео опубликовали в сети, в ТРЦ заявили, что хотят решить этот конфликт.

Агрессивный охранник из Запорожья возмутил сеть: видео
Агрессивный охранник из Запорожья возмутил сеть: видео
Агрессивный охранник из Запорожья возмутил сеть: видео

В комментариях к видео жители Запорожья заявили, что после такого охранника необходимо уволить.

Агрессивный охранник из Запорожья возмутил сеть: видео
Агрессивный охранник из Запорожья возмутил сеть: видео
Агрессивный охранник из Запорожья возмутил сеть: видео
Агрессивный охранник из Запорожья возмутил сеть: видео
Агрессивный охранник из Запорожья возмутил сеть: видео

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Киеве пешеход напал на водителя из-за того, что тот его не пропустил. Мужчина начал избивать автомобилиста пакетом.

Тема
Kyiv.City
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