Агрессивный охранник из Запорожья возмутил сеть: видео

В Запорожье на знаменитого в городе уличного музыканта напал охранник ТРЦ, возле которого тот играл. Мужчина агрессивно размахивал руками и пытался прогнать парня.

Охранник аргументировал свое поведение тем, что у музыканта нет разрешения на игру возле торгово-развлекательного центра. Видео разместили на странице "its_zp" в Instagram.

После того, как видео опубликовали в сети, в ТРЦ заявили, что хотят решить этот конфликт.

В комментариях к видео жители Запорожья заявили, что после такого охранника необходимо уволить.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Киеве пешеход напал на водителя из-за того, что тот его не пропустил. Мужчина начал избивать автомобилиста пакетом.