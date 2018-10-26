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Агресивний охоронець із Запоріжжя обурив мережу: відео

6.8тЧитати матеріал російською

У Запоріжжі на знаменитого в місті вуличного музиканта напав охоронець ТРЦ, біля якого він грав. Чоловік агресивно розмахував руками і намагався прогнати хлопця.

Охоронець аргументував свою поведінку тим, що у музиканта немає дозволу на гру біля торгово-розважального центру. Відео розмістили на сторінці "its_zp" в Instagram.

Агресивний охоронець із Запоріжжя обурив мережу: відео
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Після того, як відео опублікували в мережі, в ТРЦ заявили, що хочуть вирішити цей конфлікт.

Агресивний охоронець із Запоріжжя обурив мережу: відео
Агресивний охоронець із Запоріжжя обурив мережу: відео
Агресивний охоронець із Запоріжжя обурив мережу: відео

У коментарях до відео жителі Запоріжжя заявили, що після такого охоронця необхідно звільнити.

Агресивний охоронець із Запоріжжя обурив мережу: відео
Агресивний охоронець із Запоріжжя обурив мережу: відео
Агресивний охоронець із Запоріжжя обурив мережу: відео
Агресивний охоронець із Запоріжжя обурив мережу: відео
Агресивний охоронець із Запоріжжя обурив мережу: відео

Як раніше писав OBOZREVATEL, у Києві пішохід напав на водія через те, що той його не пропустив. Чоловік почав бити автомобіліста пакетом.

Тема
Kyiv.City
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