Агресивний охоронець із Запоріжжя обурив мережу: відео

У Запоріжжі на знаменитого в місті вуличного музиканта напав охоронець ТРЦ, біля якого він грав. Чоловік агресивно розмахував руками і намагався прогнати хлопця.

Охоронець аргументував свою поведінку тим, що у музиканта немає дозволу на гру біля торгово-розважального центру. Відео розмістили на сторінці "its_zp" в Instagram.

Після того, як відео опублікували в мережі, в ТРЦ заявили, що хочуть вирішити цей конфлікт.

У коментарях до відео жителі Запоріжжя заявили, що після такого охоронця необхідно звільнити.

Як раніше писав OBOZREVATEL, у Києві пішохід напав на водія через те, що той його не пропустив. Чоловік почав бити автомобіліста пакетом.