23 июля 2018: какой сегодня праздник

23 июля отмечают несколько украинских и международных праздников, а также годовщин исторических событий. В подборке – самые интересные из них.

Всемирный день китов и дельфинов, именины Александра, Антона и Петра, найдена первая экзопланета земного типа, празднуют день рождения Мартин Гор и Моника Левински - OBOZREVATEL рассказывает, что значит этот день для истории.

Именины 23 июля

Бригида, Аполлинария, Александр, Антон, Даниил, Петр.

Всемирный день китов и дельфинов

Ежегодно 23 июля отмечают Всемирный день китов и дельфинов. Этот праздник учредили в 1986 году, когда ввели запрет на китовый промысел. На сегодняшний день во всем мире охота на китов, а также торговля китовым мясом запрещены. Правда, не всех это останавливает. К примеру, совсем недавно исландские китобои убили синего кита, который находится на грани вымирания.

Также 23 июля

2000 - открыт новый естественный спутник крупнейшей планеты Солнечной системы - Юпитера. Это самый маленький по размерам спутник из всех известных, его диаметр составляет 4,8 км.

2002 - ученые получили подтверждение одной из самых загадочных легенд - о существовании морских чудовищ. На острове Тасмания на берег выбросило гигантского кальмара. Весил он четверть тонны, а длина его щупальцев превышала 15 метров.

2011 - скончалась Эми Уайнхаус, британская певица.

2015 - с помощью телескопа "Кеплер" найдена первая экзопланета земного типа, которая находится в зоне обитаемости солнцеподобной звезды - Kepler-452 b.

Родились 23 июля

1961 - Мартин Гор, английский композитор, певец, гитарист, клавишник и диджей. Состоит в группе Depeche Mode со времени ее основания.

Гор написал большинство самых известных хитов группы: "Personal Jesus", "Enjoy the Silence", "I Feel You", "People Are People", "Everything Counts", "Never Let Me Down Again".

1973 - Моника Левински, американка, вызвавшая секс-скандал, который едва не привел к импичменту президента США Билла Клинтона.

1989 - Дэниел Рэдклифф, британский актер, исполнитель роли Гарри Поттера.

