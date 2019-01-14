Лунный календарь для рыбаков: когда будет клевать в 2019 году

Рыбалка является одним из любимых занятий мужчин и даже многих женщин, а настоящее наслаждение от нее можно получить, похваставшись хорошим уловом, который зависит от многих факторов, в том числе и от фазы Луны.

OBOZREVATEL публикует лунный календарь клева рыбы, в котором можно узнать, в какие дни будет хороший улов, а в какие на него вообще лучше не рассчитывать.

Зависимость клева от лунных суток:

Наиболее благоприятные дни для рыбалки (лучшие периоды, наилучший клев рыбы) — 3, 9, 10, 20, 21 и 22-е лунные сутки

Также удачные дни для рыбалки (хороший клев, довольно перспективная рыбалка) — 4, 5, 6, 7, 8 и 19-е лунные сутки

Средние дни для рыбалки (клев все же есть, но он довольно слабый) — 11, 17, 23, 24 и 25-е лунные сутки

Худшие дни для рыбалки (рыба малоактивна, клев слабый, почти нет) — 1, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 26, 27, 28 и 29-е лунные сутки

Зависимость клева от лунных суток godzagodom.com

Отслеживание клева и активности рыб по лунному календарю 2019 года по месяцам.

Январь

Наилучший клев - 8-12, 22-24

Хороший клев - 7, 13, 14, 18, 19, 25-27

Слабый клев - 1, 15, 17, 21, 28, 29 и 30

Дни без клева - 2-6, 16, 20 и 31

Февраль

Наилучший клев - 7-11, 22-25

Хороший клев - 6, 12, 13, 23-26

Средний клев - 10, 14, 15, 21, 22, 27 и 28

Дни без клева - 1-5 и 16-20

Март

Наилучший клев - 8-14, 23-27

Хороший клев - 7, 15, 16, 24-29

Средний клев - 1, 17, 21-23, 29-31

Дни без клева - 2-6 и 18-21

Апрель

Наилучший клев - 7-12, 22-25

Хороший клев - 6, 13, 18, 19, 26-28

Средний клев - 14, 16, 20, 29 и 30

Дни без клева - 1-5, 15, 19 и 31

Май

Наилучший клев - 6-11, 21-24

Хороший клев - 5, 12, 13, 18, 19, 25-27

Средний клев - 14, 15, 28-30

Дни без клева - 1-4, 16-20 и 31

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Июнь

Наилучший клев - 5-10, 20-23

Хороший клев - 4, 11-13, 21-26

Средний клев - 14, 18, 19, 27 и 28

Дни без клева - 1-3, 15-18, 29 и 30

Июль

Наилучший клев - 4-9, 19-22

Хороший клев - 3, 10-12, 20-25

Средний клев - 13, 18, 26 и 27

Дни без клева - 1, 2, 14-17, 28-31

Август

Наилучший клев - 3-8, 18-21

Хороший клев - 2, 9-11, 22 и 23

Средний клев - 12, 17, 24-26

Дни без клева - 1, 13-16, 27-31

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Сентябрь

Наилучший клев - 2-7, 16-19 и 30

Хороший клев - 1, 8, 9, 20, 21 и 29

Средний клев - 10, 15, 22 и 23

Дни без клева - 11-15, 25-28

Октябрь

Наилучший клев - 1-6, 16-19, 30 и 31

Хороший клев - 7, 8, 15, 21-23 и 29

Средний клев - 9, 14 и 20

Дни без клева - 10-13, 24-28

Ноябрь

Наилучший клев - 1-4, 13-16, 28-30

Хороший клев - 5, 6, 17, 18 и 27

Средний клев - 7, 12, 19-21

Дни без клева - 8-11, 22-26

Декабрь

Наилучший клев - 1-3, 13-16, 28-31

Хороший клев - 4, 5, 17, 18 и 27

Средний клев - 6, 12, 19-21

Дни без клева - 7-11 и 22-26

Ранее OBOZREVATEL рассказал, какие удачные и неудачные дни этого месяца согласно лунному календарю 2019 года ожидают огородников и садоводов-любителей.

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