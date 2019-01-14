Місячний календар для рибалок: коли буде клювати в 2019 році

Риболовля є одним з улюблених занять чоловіків і навіть багатьох жінок, а справжню насолоду від неї можна отримати похвалившись хорошим уловом, який залежить від багатьох факторів, в тому числі і від фази Місяця.

OBOZREVATEL публікує місячний календар клювання риби, в якому можна дізнатися, в які дні буде хороший улов, а в які на нього взагалі краще не розраховувати.

Залежність клювання від місячної доби:

Найбільш сприятливі дні для риболовлі (кращі періоди, найкраще клювання риби) — 3, 9, 10, 20, 21 і 22-е місячна доба

Також вдалі дні для риболовлі (хороше клювання, досить перспективна рибалка) — 4, 5, 6, 7, 8 і 19-й місячні добу

Середні дні для риболовлі (клювання все ж є, але воно досить слабке) — 11, 17, 23, 24 і 25-е місячна доба місячна доба

Найгірші дні для риболовлі (риба малоактивна, клювання слабке, майже немає) — 1, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 26, 27, 28 і 29 місячна доба

Залежність клювання від місячної доби godzagodom.com

Відстеження клювання і активності риб за місячним календарем 2019 року по місяцях.

Січень

Найкращий кльов - 8-12, 22-24

Хороший кльов - 7, 13, 14, 18, 19, 25-27

Слабкий кльов - 1, 15, 17, 21, 28, 29 і 30

Дні без кльову - 2-6, 16, 20 і 31

Лютий

Найкращий кльов - 7-11, 22-25

Хороший кльов - 6, 12, 13, 23-26

Середній кльов - 10, 14, 15, 21, 22, 27 і 28

Дні без кльову - 1-5 і 16-20

Березень

Найкращий кльов - 8-14, 23-27

Хороший кльов - 7, 15, 16, 24-29

Середній кльов - 1, 17, 21-23, 29-31

Дні без кльову - 2-6 і 18-21

Квітень

Найкращий кльов - 7-12, 22-25

Хороший кльов - 6, 13, 18, 19, 26-28

Середній кльов - 14, 16, 20, 29 і 30

Дні без кльову - 1-5, 15, 19 і 31

Травень

Найкращий кльов - 6-11, 21-24

Хороший кльов - 5, 12, 13, 18, 19, 25-27

Середній кльов - 14, 15, 28-30

Дні без кльову - 1-4, 16-20 і 31

Рибалки взимку в Києві

Червень

Найкращий кльов - 5-10, 20-23

Хороший кльов - 4, 11-13, 21-26

Середній кльов - 14, 18, 19, 27 і 28

Дні без кльову - 1-3, 15-18, 29 і 30

Липень

Найкращий кльов - 4-9, 19-22

Хороший кльов - 3, 10-12, 20-25

Середній кльов - 13, 18, 26 і 27

Дні без кльову - 1, 2, 14-17, 28-31

Серпень

Найкращий кльов - 3-8, 18-21

Хороший кльов - 2, 9-11, 22 і 23

Середній кльов - 12, 17, 24-26

Дні без кльову - 1, 13-16, 27-31

Вересень

Найкращий кльов - 2-7, 16-19 і 30

Хороший кльов - 1, 8, 9, 20, 21 і 29

Середній кльов - 10, 15, 22 і 23

Дні без кльову - 11-15, 25-28

Жовтень

Найкращий кльов - 1-6, 16-19, 30 і 31

Хороший кльов - 7, 8, 15, 21-23 і 29

Середній кльов - 9, 14 та 20

Дні без кльову - 10-13, 24-28

Листопад

Найкращий кльов - 1-4, 13-16, 28-30

Хороший кльов - 5, 6, 17, 18 і 27

Середній кльов - 7, 12, 19-21

Дні без кльову - 8-11, 22-26

Грудень

Найкращий кльов - 1-3, 13-16, 28-31

Хороший кльов - 4, 5, 17, 18 і 27

Середній кльов - 6, 12, 19-21

Дні без кльову - 7-11 і 22-26

Раніше OBOZREVATEL розповів, які вдалі і невдалі дні цього місяця згідно з місячним календарем 2019 року очікують городників і садівників-любителів.

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