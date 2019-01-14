Місячний календар для рибалок: коли буде клювати в 2019 році

Риболовля є одним з улюблених занять чоловіків і навіть багатьох жінок, а справжню насолоду від неї можна отримати похвалившись хорошим уловом, який залежить від багатьох факторів, в тому числі і від фази Місяця.
OBOZREVATEL публікує місячний календар клювання риби, в якому можна дізнатися, в які дні буде хороший улов, а в які на нього взагалі краще не розраховувати.
Залежність клювання від місячної доби:
Найбільш сприятливі дні для риболовлі (кращі періоди, найкраще клювання риби) — 3, 9, 10, 20, 21 і 22-е місячна доба
Також вдалі дні для риболовлі (хороше клювання, досить перспективна рибалка) — 4, 5, 6, 7, 8 і 19-й місячні добу
Середні дні для риболовлі (клювання все ж є, але воно досить слабке) — 11, 17, 23, 24 і 25-е місячна доба місячна доба
Найгірші дні для риболовлі (риба малоактивна, клювання слабке, майже немає) — 1, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 26, 27, 28 і 29 місячна доба
Залежність клювання від місячної доби
godzagodom.com
Відстеження клювання і активності риб за місячним календарем 2019 року по місяцях.
Січень
Найкращий кльов - 8-12, 22-24
Хороший кльов - 7, 13, 14, 18, 19, 25-27
Слабкий кльов - 1, 15, 17, 21, 28, 29 і 30
Дні без кльову - 2-6, 16, 20 і 31
Лютий
Найкращий кльов - 7-11, 22-25
Хороший кльов - 6, 12, 13, 23-26
Середній кльов - 10, 14, 15, 21, 22, 27 і 28
Дні без кльову - 1-5 і 16-20
Березень
Найкращий кльов - 8-14, 23-27
Хороший кльов - 7, 15, 16, 24-29
Середній кльов - 1, 17, 21-23, 29-31
Дні без кльову - 2-6 і 18-21
Квітень
Найкращий кльов - 7-12, 22-25
Хороший кльов - 6, 13, 18, 19, 26-28
Середній кльов - 14, 16, 20, 29 і 30
Дні без кльову - 1-5, 15, 19 і 31
Травень
Найкращий кльов - 6-11, 21-24
Хороший кльов - 5, 12, 13, 18, 19, 25-27
Середній кльов - 14, 15, 28-30
Дні без кльову - 1-4, 16-20 і 31
Рибалки взимку в Києві
Червень
Найкращий кльов - 5-10, 20-23
Хороший кльов - 4, 11-13, 21-26
Середній кльов - 14, 18, 19, 27 і 28
Дні без кльову - 1-3, 15-18, 29 і 30
Липень
Найкращий кльов - 4-9, 19-22
Хороший кльов - 3, 10-12, 20-25
Середній кльов - 13, 18, 26 і 27
Дні без кльову - 1, 2, 14-17, 28-31
Серпень
Найкращий кльов - 3-8, 18-21
Хороший кльов - 2, 9-11, 22 і 23
Середній кльов - 12, 17, 24-26
Дні без кльову - 1, 13-16, 27-31
Вересень
Найкращий кльов - 2-7, 16-19 і 30
Хороший кльов - 1, 8, 9, 20, 21 і 29
Середній кльов - 10, 15, 22 і 23
Дні без кльову - 11-15, 25-28
Жовтень
Найкращий кльов - 1-6, 16-19, 30 і 31
Хороший кльов - 7, 8, 15, 21-23 і 29
Середній кльов - 9, 14 та 20
Дні без кльову - 10-13, 24-28
Листопад
Найкращий кльов - 1-4, 13-16, 28-30
Хороший кльов - 5, 6, 17, 18 і 27
Середній кльов - 7, 12, 19-21
Дні без кльову - 8-11, 22-26
Грудень
Найкращий кльов - 1-3, 13-16, 28-31
Хороший кльов - 4, 5, 17, 18 і 27
Середній кльов - 6, 12, 19-21
Дні без кльову - 7-11 і 22-26
Раніше OBOZREVATEL розповів, які вдалі і невдалі дні цього місяця згідно з місячним календарем 2019 року очікують городників і садівників-любителів.
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