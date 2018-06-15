Замки цукрових королів: екскурсовод розповіла про незвичайну подорож Україною

В Україні є багато цікавих місць, відвідати які можна за вихідні дні. Екскурсовод Софія Грабовецька розповіла про одну таку маленьку подорож.

"Так, минулої неділі ми вирушили на Жітомирщину, щоб відшукати замки цукрових королів Терещенків. Маршрут складати довго не довелося", - написала вона на своїй сторінці в Facebook.

Вона зазначила, що в програмі були заплановані Андрушівка, Червоне, Турчинівка і Дениші.

"Оскільки виявилося, що поруч з Червоним в с. Городківка ще й монастир майже 20-го століття, то ми додали і його. Хоча до Терещенків він не має відношення, як і Бердичів з монастирем Босих кармелітів. Але якщо вже поруч, чому б не заїхати? " - підкреслила Софія.

Найбільше, за словами екскурсовода, їй запало в душу Червоне.

"Замок двох Федорів (батька і сина) Терещенко заворожує своїми готичними формами. Будувався палац для поляка на прізвище Грохольський, проте нові власники внесли свої корективи. Крім того, старший Терещенко побудував поруч цукровий завод, а молодший - авіамайстерні, тому що саме літальні апарати стали сенсом його життя. Як шкода дивитися на руїну, яка після революції була притулком, то ПТУ, а тепер - жіночим монастирем Святого Різдва Христового ", - додала вона.

Крім того, Софія розповіла, що в Городківці їй запам'ятався еклектичний костел св. Клари, зараз це діюча церковна пам'ятка римсько-католицької громади.

"Ренесансний палац в Турчинівці тепер ПТУ. А колись будувався для маленької дочки Федора Терещенка - Наталії, згодом відомої як Уварова. Шкода, що панночка з чоловіком, будучи прихильниками міста, рідко бували тут. Добре, що зовнішня пишність будівлі досі збережена", - зазначила вона.

За її словами, саме сумне видовище - це Дениші, там від усього замку Михайла Терещенка залишилися тільки стіни, навіть частини стін.

"Кажуть, що в цьому маєтку підлога холу була викладена з монет. Пол був прозорим, а під нею був величезний акваріум! А поруч з особняком навіть серед літа можна було покататися на санках з цукрової гірки. І чого тільки про тих Терещенків не вигадували!" - резюмувала екскурсовод.

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