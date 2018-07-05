Куда пойти в Киеве: Ивана Купала 2018

День Ивана Купала традиционно отмечается 7 июля. Но ночь накануне - Купальская - по своему ритуальному содержанию превосходит даже сам праздник.
В это время проводятся разнообразные ритуалы и обряды. И самый популярный из них - это прыжки через костер. А для каждой незамужней девушки, которая хочет встретить избранника, Купальская ночь - идеальное время, чтобы погадать на суженого.
CityOboz рассказывает о том, где можно провести обряды или просто повеселиться на Ивана Купала в Киеве.
Празднование Ивана Купала
HerbZone
Пирогово
Празднование Дня Ивана Купала в Национальном музее народной архитектуры и быта "Пирогово"- это уже традиция. И в этом году здесь пройдут интересные мастер-классы народных ремесленников, концерт, фаер-шоу и множество других развлечений.
pixabay.com
Когда: 6, 7 июля
Где: Киев, ул. Академика Тронько, Пирогово
Цена: взрослый билет в Пирогово стоит 50 грн, детский - 30 грн (до 7 лет бесплатно)
"Парк Киевская Русь"
parkkyivrus.com
В "Парке Киевская Русь" гуляния будут проходить как в ночь на Ивана Купала, так и в выходные после праздника. Посетителей ждет программа, основанная на древних обычаях, катание на лошадях, конно-трюковые шоу, мастер-классы и вкусная еда. А еще - возможность поискать папоротник и воссоздать древние обряды. Конечно, не обойдется и без плетения венков, которые здесь же можно будет пустить на воду.
Когда: 6-8 июля
Где: Киевская область, Обуховский район, село Копачев. Из Киева в парк курсируют маршрутки (от ст. метро "Выдубичи")
Цена: взрослый билет - 200 грн, для школьников - 50 грн. Для пенсионеров и студентов - 100 грн
Парк "Феофания"
uk.wikipedia.org
Празднование Дня Ивана Купала в Феофании - тоже ежегодная традиция. Гостей ждут разнообразные обряды и гуляния - танцы, прыжки через костер. И, конечно, все незамужние девушки, которые находятся в поисках избранника, смогут сплести венки и пустить их по воде.
Когда: 6 июля
Где: Киев, ул. Академика Лебедева, 37, парк "Феофания"
Цена: 7-20 грн
"Мамаева Слобода"
mamajeva-sloboda.ua
Этнокомплекс предлагает романтическое празднование и обещает воспроизвести атмосферу гуляний наших предков. Гостей ждут концерты, хороводы и танцы. А после заката - огромный костер. Не обойдется и без традиционных прыжков через него.
Дресс-код мероприятия - вышиванка или какой-либо элемент национальной одежды.
Когда: 6 июля
Где: Киев, ул. М. Донца,2
Цена: вход - 100 грн, для студентов, школьников и пенсионеров - 60 грн, для маленьких детей, ветеранов и инвалидов вход бесплатный.
"Украинское село"
etno-selo.com.ua
Веселая ночь пройдет и в этнографическом комплексе "Украинское село" под Киевом. Организаторы предлагают воспроизвести аутентические традиции. А еще - песни и танцы, плетение венков из полевых цветов и концерт. Также в комплексе будут создані тематические зоны для ярких фото.
Когда: 7 июля, 12.30-14.00
Где: Киевская область, село Бузовая, ул. Дмитровская,1
Цена: бесплатно
Ранее CityOboz рассказывал о традициях и приметах в День Ивана Купала.
Читайте все новости по теме "Ивана Купала" на Обозревателе.