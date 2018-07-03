Друг в подарок: четыре собаки Днепра, которые ищут дом

"Не покупай – возьми в приюте!" – девиз волонтеров из днепровской организации "Верность". CityOboz полностью согласен с такой постановкой вопроса и теперь на постоянной основе предлагает своим читателям обзавестись верным другом совершенно бесплатно.

В нашей подборке – собаки из Днепра, которым нужен дом прямо здесь и сейчас.

Все животные готовы к переезду и ждут именно вас.

Дина. Хозяйка рынка

В результате рейдерского захвата будки осталась не у дел. Лишилась большей части нажитого непосильным трудом хвоста, но не потеряла деловой хватки. Ищет новую крышу.

Конспиративный телефон для связи 066 380 08 89, Ирина

Юлька. Темная лошадка украинской политики

До выборов президента вынуждена скрывать тайну своего происхождения.

Если хотите стать хозяином собаки с большим политическим будущим, звоните по номеру 063 443 33 22, Виктория

Мальта

Как любила говорить Коко Шанель, у каждой женщины обязательно должна быть маленькая черная собачка. Она идеально подходит для утренних и вечерних прогулок на самых модных собачьих площадках.

Для снятия мерок звоните по телефону 097 900 44 77

Жора. Он же Георгий

Серый (с пятнышками) кардинал нашего приюта. За его мимимишной внешностью скрывается… такой же мимимишный характер. Не пытайтесь бежать от Жоры, он везде найдет вас и гавкнет: уже 5 утра, пора гулять!

Телефон 099 647 74 90 Наташа.

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