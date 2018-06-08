День домохозяйки: как наконец-то отдохнуть

Какой вы видите домохозяйку? В бигуди надраивающей плиту? Подпиливающей ногти под новый эпизод сериала? А может, вы с возмущением представляете, как эта дама лениво открывает глаза в 12 дня, когда вы уже успели переделать кучу дел и заработать стресс? Или сочувствуете ее ежедневному труду? Тема ведь спорная, согласитесь.

Но пока вокруг нее не прекращаются дискуссии, сегодня, 8 июня, в мире вовсю празднуют День домохозяйки (и домохозяина, кстати). CityOboz решил присоединиться к торжеству и предложить украинским домохозяйкам несколько верных способов наконец-то расслабиться и отдохнуть от надоевших обязанностей.

Пейнтбол. Выплеснуть гнев

pixabay.com

Идея о пользе психологической разрядки не нова. Одним для этого нужно громко петь, другим подходит боксерская груша, а кто-то бьет посуду. Мы предлагаем поберечь домашние сервизы и попробовать пейнтбол. Это командная игра, в которой противники стреляют друг в друга из оружия, заряженного шариками с краской. Побеждает тот, кто быстрее бегает, лучше прячется и уворачивается. Такое занятие поможет не только в плане физической нагрузки, но и избавит вас от накопленных отрицательных эмоций.

Картинг. Получить порцию адреналина

pixabay.com

В организме гормон адреналин отвечает за сильные эмоции - например, ярость, злость или страх. Злоупотреблять этим, конечно, не стоит. Но иногда каждому из нас просто необходима встряска. Мы предлагаем гонки. Для картинга используются простейшие гоночные автомобили без кузова. На специально оборудованных трассах можно не только посоревноваться, но и просто поездить в свое удовольствие.

Альтернативой картингу может стать урок экстремального вождения - и эмоций куча, и на практике умение входить в повороты на скорости может пригодиться.

Прыжки на батуте. Почувствовать свободу

pixabay.com

Вообще, прыжки на батуте - это полноценный вид спорта. Но кувыркаться в воздухе или перепрыгивать через планки совершенно не обязательно. Для развлечения выходного дня прыжки на батуте подходят идеально, позволяя насладиться ощущением полета, высотой и возможностями своего тела. А инструкторы могут научить даже выполнять несложные трюки.

Рисование. Услышать себя

pixabay.com

Рисование часто используют психологи, чтобы определить некоторые аспекты психического состояния человека. А еще это очень хорошая медитативная практика. Не умеете рисовать? Это вообще не проблема. Оценивать ведь никто не будет, как и указывать, что именно изобразить на холсте. Порисовать в компании единомышленников можно на тематических вечерах, в клубах или школах.

Кино под открытым небом. Чтобы все же вспомнить о семье

pixabay.com

Лучшим завершением отдыха от быта и рутины станет приятный и неторопливый вечер с семьей, например, за просмотром хорошего кино. А поскольку на улице лето, почему бы не сделать это в кинотеатре под открытым небом. Для этого всего лишь нужно выбрать фильм, арендовать гамак (так будет удобнее) и запастись попкорном. И не забудьте захватить плед. А если время позволяет и утром не нужно идти на работу, то отличным вариантом может стать тематическая ночь кино.

Надоело кино? Тогда можно вместе сходить в боулинг. Или собраться за настольными играми. Борьба за капитал в "Монополии" бывает очень увлекательной, а под попытки показать жестами очередное словечко из "Алиас" можно нахохотаться от души.

Ранее CityOboz рассказывал о 10 фильмах июня, которые стоит посмотреть.