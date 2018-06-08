День домогосподарки: як нарешті відпочити

Якою ви уявляете домогосподарку? Тою, що в бігуді надраює плиту або підпилює нігті під новий епізод серіалу? А може ви з обуренням уявляєте, як ця дама ліниво розплющує очі о 12 дня, коли ви вже встигли переробити купу справ і заробити стрес? А може співчуваєте її щоденній праці? Адже тема спірна, погодьтеся.

Але поки навколо неї не припиняються дискусії, сьогодні, 8 червня, в світі на всю святкують День домогосподарки (і домогосподаря, до речі). CityOboz вирішив приєднатися і запропонувати кілька варіантів того, як повеселитися і нарешті відпочити від обридлих обов'язків.

Пейнтбол. Виплеснути гнів

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Ідея про користь психологічної розрядки не нова. Комусь для цього потрібно голосно співати, комусь підходить боксерська груша, а хтось б'є посуд. Ми пропонуємо поберегти домашні сервізи і спробувати пейнтбол. Це командна гра, в якій противники стріляють один в одного зі зброї, зарядженої кульками з фарбою. Перемагає той, хто швидше бігає, краще ховається і ухиляється. Таке заняття допоможе не тільки в плані фізичного навантаження, але і позбутися від накопичених негативних емоцій.

Картинг. Отримати порцію адреналіну

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В організмі гормон адреналін відповідає за сильні емоції - наприклад, лють, злість або страх. Зловживати цим, звичайно, не варто. Але іноді кожному з нас просто необхіден поштовх. Ми пропонуємо гонки. Для картингу використовуються найпростіші гоночні автомобілі без кузова. На спеціально обладнаних трасах можна не тільки позмагатися, а й просто поїздити в своє задоволення.

Альтернативою картингу може стати урок екстремального водіння - і емоцій купа, і на практиці вміння входити в повороти на швидкості може стати в нагоді.

Стрибки на батуті. Відчути свободу

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Взагалі, стрибки на батуті - це повноцінний вид спорту. Але перекидатися в повітрі або перестрибувати через планки зовсім не обов'язково. Для розваги вихідного дня стрибки на батуті підходять ідеально, дозволяючи насолодитися відчуттям польоту, висотою і можливостями свого тіла. А інструктори можуть навчити навіть виконувати нескладні трюки.

Малювання. Почути себе

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Малювання часто використовують психологи для того, щоб визначити деякі аспекти психічного стану людини. А ще це дуже хороша медитативна практика. Не вмієте малювати? Це взагалі не проблема. Оцінювати ж ніхто не буде, як і вказувати, що саме зобразити на полотні. Помалювати в компанії однодумців можна на тематичних вечорах, в клубах або школах.

Кіно під відкритим небом. Щоб все ж згадати про сім'ю

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Кращим завершенням відпочинку від побуту і рутини стане приємний і неквапливий вечір з родиною, наприклад, за переглядом хорошого кіно. А оскільки на вулиці літо, чому б не зробити це в кінотеатрі під відкритим небом. Для цього всього лише потрібно вибрати фільм, орендувати гамак (так буде зручніше) і запастися попкорном. І не забудьте захопити плед. А якщо час дозволяє і вранці не потрібно йти на роботу, то відмінним варіантом може стати тематична ніч кіно.

Набридло кіно? Тоді можна разом сходити в боулінг. Або зібратися за настільними іграми. Боротьба за капітал в "Монополії" буває дуже захоплюючою, а під спроби показати жестами чергове слівце з "Аліас" можна нареготавшись від душі.

Раніше CityOboz розповідав про 10 фільмів червня, які варто подивитися.