Уличная выставка "Велобум 1890-х"

В Киеве на территории Национального музея истории Украины состоится выставка "Велобум 1890-х". Она будет проходить с 24 апреля по 29 мая.

Город без автомобилей, где престижным видом индивидуального транспорта является велосипед. Это похоже на скандинавскую утопию XXI века, однако на самом деле речь идет о Киев и других городах Российской империи конца XIX века. В это время устаревшая модель "паук" уступила "безопасному" велосипеду с колесами одинакового размера, цепной передачей и резиновыми пневматическими шинами. В 1890-х резко увеличилось количество продаж велосипедов, двухколесная езда стала популярной и велоентузиасты начали объединяться в любительские общества.

Выставка знакомит с культурой досуга киевских элит того времени, опытом езды на велосипеде в доавтомобильную эпоху и вкладом первых велолюбителей в развитие общества. Ведь именно велосипед сыграл большую роль в создании современных "Правил дорожного движения", демократизации общественной жизни и эмансипации женщин.

Мода на велосипед среди киевской элиты в 1890-х годах свидетельствует о том, что велосипед как транспортное средство известное в Киеве уже более столетия. Выставка привлекает внимание к острым вопросам "защищенности" велосипедистов на дороге и безопасности дорожного движения в целом. В современном Киеве почти отсутствуют дорожки для велосипедистов, что является следствием слабой интеграции велосипедного движения в транспортную инфраструктуру города.

Тематические разделы выставки:

Раздел I. Велобум 1890-х – десятилетие велосипедного энтузиазма в доавтомобильную эпоху.

Раздел II. Киевское общество велосипедистов-любителей (1891-1907): гонки, карты и другие виды элитарного досуга.

Раздел III. Велосипедом по городу. Где в Киеве чаще всего ездили на велосипеде в 1890-х?

Раздел IV. Велосипедом за город.

Раздел V. Леди на велосипеде.

Для детей на выставке запланированы квесты и специальные экскурсии.

Открытие – во вторник, 24 апреля, в 16:00.

Окончание выставки – 29 мая.

Вход на выставку свободный.

Программа мероприятий в рамках выставки:

25.04. Лекция "Велобум 1890-х в Минске, Киеве и Одессе: везде ли ездить одинаково?"

12.05. Велоэкскурсия по Киеву в рамках "Ретро Круиза".

19.05. Ночь в музее: показ фильма "Весной" Михаила Кауфмана (1929) с велогенератора.

26.05. Лекция "Велосипедная мода и стиль жизни".

Когда: 24 апреля – 29 мая

Где: Киев, Национальный музей истории Украины (ул. Владимирская, 2, со стороны Десятинного переулка)