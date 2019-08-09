Чтобы не отпугивали: Садовый поручил "отмыть" львовских бездомных

Мэр Львова Андрей Садовый дал поручение привести в порядок внешний вид бездомных людей в городе, чтобы те не отпугивали жителей.

С соответствующим заявлением выступил он в пятницу, 9 августа, во время заседания исполкома Львовского горсовета, пишет Zaxid.net.

"Есть такая типичная ситуация, когда на лавках, особенно по утрам, отдыхают люди, которым негде жить. А их внешний вид на самом деле немного отпугивает и тревожить львовян. Продумайте модель, чтобы хотя бы раз в неделю эти люди могли бы посещать баню. У нас в отелях есть SPA. Может, "Гранд отель" присоединится", – сказал Садовый.

Андрей Садовый Наш Киев

Поручение заняться гигиеной львовских беспризорных он дал начальнику управления соцзащиты Игорю Кобрину и своей заместительнице по гуманитарным вопросам Галине Сличней.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Садовый снялся в рекламном ролике среди конопляного поля, чтобы поддержать мэра Глухова.

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