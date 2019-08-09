Щоб не відлякували: Садовий доручив "відмити" львівських бездомних

Мер Львова Андрій Садовий дав доручення привести в порядок зовнішній вигляд бездомних осіб у місті, щоб ті не відлякували жителів.

Із відповідною заявою виступив він у п'ятницю, 9 серпня, під час засідання виконкому Львівської міськради, пише Zaxid.net.

"Є така типова ситуація, коли на лавках, особливо вранці, відпочивають люди, яким ніде жити. А їх зовнішній вигляд насправді трохи відлякує і тривожити львів'ян. Продумайте модель, щоб хоча б раз на тиждень ці люди могли б відвідувати баню. У нас у готелях є SPA. Може, "Гранд готель" приєднається", – сказав Садовий.

Андрій Садовий Наш Киев

Доручення зайнятися гігієною львівських безпритульних він дав начальнику управління соцзахисту Ігорю Кобрину і своїй заступниці з гуманітарних питань Галини Слічній.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Садовий знявся в рекламному ролику серед конопляного поля, щоб підтримати мера Глухова.

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