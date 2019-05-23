Спряталась за колонну: Геращенко попала в скандал с украшениями в Раде. Видео, фото и подробности

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко попала в скандальную ситуацию с украшениями в зале парламента.

Ее во время выступления лидера "Батьківщини" Юлии Тимошенко журналисты "НАШ.Макси-ТВ" засняли за примеркой браслета. Для этого нардеп с коллегой прошла за колонну.

Кроме того, журналисты "УП" заподозрили, что украшения на шее Геращенко принадлежат легендарного бренду Van Cleef&Arpels, который стоит 10 тысяч долларов. Нардеп сразу же опровергла эту информацию в Facebook.

"Это неправда. Специально для вас делаю фото своей серебряной цепочки. Завтра утром я передам эту цепочку в вашу редакцию. Дарю его вашему фотографу и предлагаю редакции сделать благотворительный взнос — столько, во сколько оцените мою бижутерию, в фонд "Таблеточки", для помощи детям, которые борются с раком", — написала она.

Цепочка Геращенко Facebook Ирина Геращенко

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во время инаугурации президента Зеленского многие депутаты блеснули своими нарядами.

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