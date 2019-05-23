ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Сплетни

Спряталась за колонну: Геращенко попала в скандал с украшениями в Раде. Видео, фото и подробности

7.9тЧитать материал на украинском

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко попала в скандальную ситуацию с украшениями в зале парламента.

Ее во время выступления лидера "Батьківщини" Юлии Тимошенко журналисты "НАШ.Макси-ТВ" засняли за примеркой браслета. Для этого нардеп с коллегой прошла за колонну.

Кроме того, журналисты "УП" заподозрили, что украшения на шее Геращенко принадлежат легендарного бренду Van Cleef&Arpels, который стоит 10 тысяч долларов. Нардеп сразу же опровергла эту информацию в Facebook.

"Это неправда. Специально для вас делаю фото своей серебряной цепочки. Завтра утром я передам эту цепочку в вашу редакцию. Дарю его вашему фотографу и предлагаю редакции сделать благотворительный взнос — столько, во сколько оцените мою бижутерию, в фонд "Таблеточки", для помощи детям, которые борются с раком", — написала она.

Цепочка Геращенко

Цепочка Геращенко

Facebook Ирина Геращенко

Новости
Новая первая леди Украины восхитила внешним видом на инаугурации: в чем особенность

Ирина Геращенко

Ирина Геращенко

Скрин

Ирина Геращенко

Ирина Геращенко

УП Таблоид

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во время инаугурации президента Зеленского многие депутаты блеснули своими нарядами.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Персона
Ирина Геращенко
Место
УкраинаКиев
Тег
Верховна Рада України
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
9
11
Смешно
1
Интересно
14
Печально
1
Трэш
Отправить комментарий
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Тарас Бор
Тарас Бор
Я прям,бляяять,рыдаю от умиления.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения