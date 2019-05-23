ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Плітки

Сховалася за колону: Геращенко потрапила у скандал із прикрасами в Раді. Відео, фото та подробиці

48.2тЧитати матеріал російською

Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко потрапила в скандальну ситуацію з прикрасами в залі парламенту.

Її під час виступу лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко журналісти "НАШ.Максі-ТВ" зняли за приміркою браслета. Для цього нардеп із колегою пройшла за колону.

Крім того, журналісти "УП" запідозрили, що прикраси на шиї Геращенко належать легендарному бренду Van Cleef&Arpels, який коштує 10 тисяч доларів. Нардеп одразу ж спростувала цю інформацію у Facebook.

"Це неправда. Спеціально для вас роблю фото свого срібного ланцюжка. Завтра вранці я передам цей ланцюжок у вашу редакцію. Дарую його вашому фотографу й пропоную редакції зробити благодійний внесок — стільки, у скільки оціните мою біжутерію, у фонд "Таблеточки", для допомоги дітям, які борються із раком", — написала вона.

Ланцюжок Геращенко

Ланцюжок Геращенко

Facebook Ірина Геращенко

Новини
Нова перша леді України захопила зовнішнім виглядом на інавгурації: в чому особливість

Ірина Геращенко

Ірина Геращенко

скрін

Ірина Геращенко

Ірина Геращенко

УП Таблоїд

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше під час інавгурації президента Зеленського багато депутатів блиснули своїми нарядами.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особа
Ірина Геращенко
Місце
УкраїнаКиїв
Тег
Верховна Рада України
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
26
30
Смішно
4
Цікаво
20
Сумно
5
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
О,нравственности молчу..И,не только ее,а всех этих жирных кошаков с депутатскими мандатами..
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Сразу видно, о пленных думает.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Воронов Сергей
Воронов Сергей
она оскорбила помещение ВР примеркой браслета? Или после прихода зезика к власти у журналистам уже больше нечего делать? Может скоро и в туалетах начнут фотать?
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1

Блоги / думки