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13 января • обновлено в 19:14
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В 14 раз выше нормы: под Черкассами поймали пьяного водителя, будет суд

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В воскресенье, 12 января, под Черкассами в селе Благодатное задержали пьяного водителя.

Как сообщила пресс-служба местной полиции, водитель ГАЗ-3302 мчался по дамбе из Черкасс, но был остановлен в ближайшем населенном пункте.

"Водитель имел характерные признаки алкогольного опьянения и прошел освидетельствование на приборе "Драгер". Результат – 2, 84 промилле, что в четырнадцать раз превышает допустимую норму. На 30-летнего водителя составили административные материалы по ч.1 ст. 130 КУоАП. Теперь его ждет суд", – рассказали в полиции.

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Задержанный водитель

Задержанный водитель

Пресс-служба полиции

Как писал OBOZREVATEL, в Украине предложили радикально наказывать за пьяное вождение – не штраф или лишение прав, а конфискация автомобиля и уголовная ответственность.

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Автор
Кирилл Лютый
Место
Украина Черкассы
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