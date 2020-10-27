"Слуга народа" и "ЕС" одновременно заявили о поддержке кандидата от "Голоса" в Черкассах

Представители от партий "Слуга народа" и "Европейская Солидарность" одновременно заявили о поддержке кандидата в мэры Черкасс от "Голоса" Виктора Евпака. Он может сойтись во втором туре с действующим мэром Анатолием Бондаренко.

О возможности поддержки Виктора Евпака заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко и народный депутат от "Европейской Солидарности" Виктория Сюмар. Это произошло во время разговора с депутатом от "Голоса" Ярославом Железняком в эфире проекта "Свобода слова" (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"По Черкассам хотел бы добавить предыдущую позицию партии "Слуга народа". Мы ведем переговоры с местным центром по возможной поддержке господина Евпака. Думаю, в ближайшее время это определится", – заявил Александр Корниенко.

В ответ Железняк поблагодарил за такую позицию и призвал представителей всех политических сил поддержать этого кандидата.

"Я думаю, что сейчас может быть уникальный консенсус. Очень хорошо, что у нас в студию включили этого человека, он показывает, что выборы проводятся не зря, у нас появляются такие новые люди. Мы так же очень с радостью поддержим этого кандидата от "Голоса"", – заявила Виктория Сюмар.

Что известно о Викторе Евпаке:

Украинский предприниматель в сфере ИТ-бизнеса и общественный деятель, лидер команды eKreative и стартапов MapaMagic, Kidslox и FoodHacker.

В 2015 году возглавил общественное объединение "Новые люди". Был участником проекта "Новые лидеры" и вошел со своим проектом Е-ФОТ в топ-100.

В 2019 году баллотировался в Верховную Раду Украины от партии "Голос" по мажоритарному округу в Черкасской области. Но занял тогда второе место.

Как сообщал OBOZREVATEL, на выборах мэра в Черкассах лидирует Анатолий Бондаренко (партия "За майбутнє"). Согласно результатам экзитпола программы "Свобода слова Савика Шустера", проведенного компанией Liberty Report, он набирает 32.66% голосов, а Виктор Евпак занял второе место, набрав 19.84%.