Продали знакомому в 9 раз дороже: семью мэра Черкасс заподозрили в афере с авто

Брат мэра Черкасс Анатолия Бондаренко Николай, который занимает пост заместителя поселкового головы Лисянки, продал "семейное" авто "MERCEDES-BENZ S500" 2010 года выпуска за 1,4 млн гривень – в 9 раз дороже изначальной цены.
Об этом свидетельствуют данные в декларации, поданной чиновником после продажи транспортного средства.
Проданный автомобиль фактически находился в пользовании мэра Черкасс. Как пишет местное издание "18000", именно на нем он летом 2019 года показательно возил молодоженов. Также в этом авто Анатолий Бондаренко "баррикадировался" от вручения подозрения местными прокурорами годом ранее.
Семья мэра Черкасс продала авто в 9 раз дороже цены
180000
Примечательно, что "покупатель" автомобиля предприниматель Македон Рустамян является одним из подрядчиков, с которым сотрудничал Черкасский городский совет за годы каденции Бондаренка, что зафиксировано в системе "Прозорро".
Мужчина зарегистрировался предпринимателем всего за несколько дней до того, как получить первый подряд от Черкасского городского совета в 2017 году.
Согласно информации портала Auto.Ria, средняя рыночная стоимость автомобиля в соответствующей комплектации не превышает 25 000 долларов, что в денежном эквиваленте составляет около 700 000 гривен.
Согласно декларации Николая Бондаренко, в 2018 году автомобиль был приобретен всего за 151 000 гривень, что в 9 раз меньше цены будущей продажи.
Семейное авто Бондаренко продали за 1,4 млн грн
replyua.net
Ранее OBOZREVATEL писал, что черкасская власть вкладывает миллионы в сделку с криминальными подрядчиками. Сейчас они застилают местную площадь 700-летия.
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