На пешеходном переходе в Черкассах установили муляжи школьников. фото

Возле Черкасской гимназии №9 появились первые в городе муляжи школьников. Их установили коммунальщики, чтобы обезопасить пешеходный переход возле учебного заведения.

Директор КП "ЧЕЛУАШ" Алексей Мельник рассказал OBOZREVATEL: это пробные образцы, изготовленные исключительно за счет меценатов.

Первые манекены являются пробными

В течение года такие муляжи планируют установить и возле других школ. Средства на них будут выделять уже из городского бюджета.

"Над макетом мы работали более 5 месяцев. Хотели, чтобы он имел какую-то основу для установления, был антивандальным и имел современный вид, – рассказал Алексей Мельник. – Фигуры изготовлены из бетона и покрыты пластиком, поэтому его легко можно восстановить при повреждении. Возможно, придется наносить дополнительный слой люминесцентной краски".

Манекены создали надежные и антивандальные

Председатель КСН "Припортовый" Лидия Дмитренко добавила: местные жители вместе обсуждали, как привлечь внимание водителей к безопасности детей. Решили, что это должны быть фигурки ярких цветов. Идею подсмотрели в Киеве.

Форму муляжей заливали несколько раз

Директор 9-й Гимназии Ирина Топчий надеется, что вандалы не будут испытывать манекены на прочность, ведь они находятся под наблюдением видеокамер.

Аналогичные муляжи также будут устанавливать возле других школ

Как сообщал OBOZREVATEL, коллекционер из Черкасс Валерий Мироненко собрал полтысячи троллейбусных билетов. Древнейшие его экспонаты – из 90-х годов прошлого века

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