Лицей вместо лечения: на Черкасщине закрывают санаторные школы. Видео

Родители учеников черкасской санаторной школы бьют тревогу из-за запланированной реорганизации учебного заведения. Ведь из-за изменений в законе их дети останутся без надлежащего лечения.

Таких школ, которые находятся на грани закрытия, в области – пять, говорится в сюжете местного телеканала ВИККА (чтобы увидеть видео, доскрольте страницу до конца).

С 1 сентября санаторные школы в стране не будут набирать учеников и вообще прекратят свою работу. Здесь больше не будут лечить, а медики, работающие в таких заведениях, потеряют работу. Все – из-за изменений в Законе "О среднем образовании". После реорганизации, до 2024 года все школы санаторного типа станут лицеями.

Санаторная школа в Черкассах находится на грани закрытия Скриншот с видео

Только в Черкасской общеобразовательной санаторной школе-интернате обучается более 500 учеников из разных уголков области. Здесь в настоящее время действует 29 классов и является уже почти 70 заявок на вступление с начала нового учебного года.

Каждый ученик здесь имеет своего врача, детям назначается индивидуальное лечение различными методами. Еженедельно здесь проходят занятия ЛФК, в бассейне, теплотерпия. Часть уроков школьникипроводят, сидя за партами, остальные – лежа в определенном положении, чтобы разгрузить позвоночник.

Каждому ученику назначают индивидуальное лечение Скриншот с видео

По словам директора школы Людмилы Шарапы, после запланированной реорганизации все ученики не получат необходимой поддержки своего здоровья. А между тем, статистика говорит: в Черкасской области каждый пятый ребенок имеет сколитические болезни.

Директор Черкасской санаторной школы Людмила Шарапа Скриншот с видео

Заведение финансируется из субвенции государственного и областного бюджетов. Сейчас областная власть рассматривает варианты спасения таких школ. Родители учеников уже сейчас действуют, потому что не собираются мириться с такими изменениями. И вместе с педагогами уже ездили отстаивать работу школы в Офис президента.

"Мы понимаем, что это делается для того, чтобы сэкономить средства государственного бюджета, но экономить на здоровье детей и на их возможностях учиться и лечиться – недопустимо", – уверен один из родителей Владислав Боечко.

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