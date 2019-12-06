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6 декабря • обновлено в 18:27
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/ Криминал

В Черкасской области 17-летний парень погиб страшной смертью: фото и подробности

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В городе Смела Черкасской области 17-летний парень погиб после падения с балкона 9 этажа. Трагедия произошла на улице Ржевской.

По предварительной версии правоохранителей, юноша совершил самоубийство. Об этом OBOZREVATEL сообщили в секторе коммуникаций ГУНП в Черкасской области.

Тело погибшего было обнаружено 5 декабря. Его личность уже установили.

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Известно, что парень учился ГУЗ "Смелянский центр подготовки и переподготовки рабочих кадров". О его жизни и отношениях со сверстниками узнать не удалось. В учебном заведении об инциденте, как и о самом студенте, с OBOZREVATEL говорить отказались.

Между тем, в соцсетях распространяют версию о том, что погибшему могли помочь спрыгнуть с балкона. Однако пока она остается неподтвержденной. Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст 115 УК (Умышленное убийство) с пометкой "самоубийство".

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Смеле грабитель разбил мужчине голову молотком и пытался убежать в Крым. Его задержали в Херсонской области.

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Место
Украина Черкассы
Тег
самоубийство
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