В Черкасской области 17-летний парень погиб страшной смертью: фото и подробности

В городе Смела Черкасской области 17-летний парень погиб после падения с балкона 9 этажа. Трагедия произошла на улице Ржевской.

По предварительной версии правоохранителей, юноша совершил самоубийство. Об этом OBOZREVATEL сообщили в секторе коммуникаций ГУНП в Черкасской области.

Тело погибшего было обнаружено 5 декабря. Его личность уже установили.

Известно, что парень учился ГУЗ "Смелянский центр подготовки и переподготовки рабочих кадров". О его жизни и отношениях со сверстниками узнать не удалось. В учебном заведении об инциденте, как и о самом студенте, с OBOZREVATEL говорить отказались.

Между тем, в соцсетях распространяют версию о том, что погибшему могли помочь спрыгнуть с балкона. Однако пока она остается неподтвержденной. Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст 115 УК (Умышленное убийство) с пометкой "самоубийство".

Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, в Смеле грабитель разбил мужчине голову молотком и пытался убежать в Крым. Его задержали в Херсонской области.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!