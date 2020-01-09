В Черкассах такси на перекрестке снесло дедушку с внуками: все трое в больнице. Фото

В Черкассах на перекрестке улиц Сергея Аброса и Рождественской под колеса такси попали мужчина вместе с 4-летними внуками. Все трое пострадавших с травмами различной тяжести – в больнице.

ДТП произошло около 17:30, говорится в сообщении пресс-службы КНП "Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЧОС".

Автомобиль Chevrolet совершил наезд на дедушку с детьми-двойняшками, когда они переходили дорогу.

В Черкассах такси на перекрестке сбило дедушку с внуками Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф

У одного из мальчиков врачи скорой диагностировали политравму и в тяжелом состоянии доставили в реанимацию Черкасской областной детской больницы. Его братик в результате аварии получил закрытую травму живота, а 62-летний дедушка – перелом голени.

По информации сектора коммуникаций ГУНП Черкасщины, с водителем такси уже работают следователи полиции. Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП и решается вопрос об открытии уголовного дела по данному факту.

Горожане в Facebook возмущаются отсутствием какой-либо разметки на перекрестке, где, кроме прочего, нет пешеходного перехода и соответствующих знаков. Здесь, говорят, постоянно случаются ДТП, в том числе и смертельные.

При этом очевидцы сегодняшней аварии утверждают, что такси перед столкновением с пешеходами неслось на большой скорости.

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