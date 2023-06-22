В Беларуси упал военный вертолет Ми-24: есть пострадавшие. Фото и видео

Днем 22 июня на территории Беларуси упал вертолёт Ми-24 ВКС РФ. По предварительным данным, члены экипажа получили телесные повреждения.

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Падение вертолета российской армии зафиксировано возле населенного пункта Ивацевичи. Об этом сообщает Telegram-канал "МотолькоПомоги" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Очевидцы сообщают, что вертолёт рухнул около трассы М1 между Ивацевичами и Барановичами. На месте работают представители МЧС.

В свою очередь министерство обороны Беларуси сообщило, что падение произошло около 13:30 в Барановичском районе. Сообщается, что члены экипажа получили телесные повреждения.

При этом отметим, что в официальном сообщении министерства обороны Беларуси не указано, чей именно вертолёт упал.

"Сегодня около 13:30 в Барановичском районе совершил жесткую посадку вертолет Ми-24. Члены экипажа вертолета получили телесные повреждения, разрушений и пострадавших на земле нет. Причины происшествия устанавливаются комиссией", – заявили в МО РБ.

Напомним, Силы обороны Украины 21 июня ликвидировали еще один российский вертолет. Вражеский Ми-24 "приземлили" после обеда на Запорожском направлении.

Ранее сообщалось, что российские войска на востоке нашего государства применяют ударные вертолеты для поражения позиций украинских воинов. Накануне, 17 июня, на Донецком направлении защитники сбили два из них.

Как сообщал OBOZREVATEL, Латвия приняла решение передать Вооруженным силам Украины все свои боевые вертолеты. Ранее это государство отдало украинскому войску, сдерживающему российскую агрессию, все переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, находившиеся на вооружении в латвийской армии.

Также сообщалось, что вертолеты ВСУ оборудуют противоракетной системой AMPS. Эта разработанная немецкой компанией система способна защищать экипажи боевых машин от широкого спектра угроз, прежде всего от поражения ракетами класса "воздух-воздух" и "земля-воздух".