В Беларуси объявили в розыск 125 человек, воюющих за ВСУ – пятерых руководителей полка Калиновского приговорили к срокам от 12 до 20 лет

В Беларуси пятерых руководителей полка Калиновского (он составлен преимущественно из жителей республики и это подразделение ВСУ) приговорили к срокам от 12 до 20 лет заключения в специальных колониях. Впрочем, сейчас они находятся за границей и приговор вынесен им заочно.

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Об этом сообщил председатель Следственного комитета Беларуси Дмитрий Гара во время Санкт-Петербургского международного форума в России. Его цитирует подконтрольное ему ведомство. Отмечается, что всего в розыске находятся 125 человек, которые, по данным правоохранителей, связаны с полком Калиновского. Еще шесть человек уже взяли под стражу.

"Участники беспорядков, которые сбежали за границу и создали в Украине и Польше националистические вооруженные формирования. К ним относятся полк Калиновского, Белорусский добровольческий корпус и другие, которые действуют под наблюдением иностранных спецслужб", – рассказал Гара.

Глава Следственного комитета также уточнил, что в уголовных делах по статье о государственной измене осудили 77 человек.

Ранее иностранные добровольцы тактической группы Главного управления разведки Минобороны Украины "Реванш" рассказали о своем боевом пути и мотивации воевать с РФ. По словам спецназовцев, они просто ненавидят россиян и намерены бороться за свободу Украины до конца.

Напомним, что осенью 2024 года задержанного во Вьетнаме бывшего бойца полка имени Кастуся Калиновского Василия Веремейчика, который участвовал в боях за Украину, передали Беларуси. На родине, по выдвинутым обвинениям, ему угрожают более 20 годами заключения или смертной казнью.

Как сообщал OBOZ.UA, командир полка им. Кастуся Калиновского Международного легиона ГУР с позывным "Дядя" объяснил, почему белорусы воюют за Украину. По его словам, для них победа Украины в войне с Россией и, соответственно, поражение РФ - это возможность вернуться домой и изменить ситуацию в Беларуси.

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