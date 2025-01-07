В новогоднем выступлении президент Украины Владимир Зеленский выразил поддержку демократическим силам Беларуси. Оно вызвало гораздо больше интереса у беларусов, чем лицемерная предновогодняя ложь самопровозглашённого лукашенко, трясущего головой, и в перекошенном галстуке.

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В интервью известному американскому блогеру Лексу Фридману президент Украины Зеленский агрессивно и презрительно озвучил достаточно много неприглядных фактов о нелигитимном. Руководство Украины устало от двуличного агрофюрера, лгущего о своём стремлении к миру и пытающегося максимально заработать денег на крови.

Предложение ударить в отместку по Мозырскому заводу похоже на стиль лукашенко рвать на себе тельняшку. Также вполне в его стиле подстраховываться. Особенно, когда вместо победы за три дня он получил под боком сильного противника, преисполненного праведным гневом, и усиление санкций богатого цивилизованного Запада.

Интересна реакция лукашенко. Диктатор растерян и испуган. Он прекрасно понимает, что прямое военное столкновение с Украиной приведёт к восстанию в стране и его свержению. Напуган настолько, что сам не смог ответить. Супервождь и альфасамец отважно спрятался за спины своего пресс-секретаря Натали Эйсмонт и пропагандистов. Те не отрицают, что упомянутый разговор имел место, но пытаются исказить его смысл. Недалёкий Азарёнок пытается взять числом вместо качества, больше десятка раз заявив, что лукашенко не извинялся. Попытки Гайдукевича защитить лукашенко в очередной раз демонстрируют фальшивость "многопартийности" Лукаморья и сущность безвыборов.

Смешна попытка лукашистов возвеличить Коленьку, у которого случайно нашёлся телефон Зеленского.

Высказывания президента Украины уничтожают остатки репутации беларуского диктатора.