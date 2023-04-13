Россия забрала из Беларуси часть своих самолетов, включая носителя 'Кинжалов' - Белорусский Гаюн

За последнее время авиационная группировка ВКС РФ в Беларусь существенно сократилась. Из РБ в РФ убыли три истребителя-перехватчика МиГ-31К и два истребителя Су-30СМ.

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Об этом сообщает беларуское сообщество мониторинга военной активности "Беларускі Гаюн". Кроме того, самолет А-50У после полученных повреждений улетел на 325-й авиационный ремонтный завод в Таганроге.

"С октября 2022 года в рамках развертывания так называемой региональной группировки войск, а также после совместного летно-тактического учения ВС РФ разместили в РБ авиационную группировку", – пишут они.

По состоянию на 12 апреля 2023 года она включает в себя:

бомбардировщики: 6 единиц Су-34 и 2 — Су-24МР (находятся на аэродроме "Барановичи").

истребители: 4 Су-30 / Су-30СМ 14-го истребительного авиационного полка ВКС РФ (находятся на аэродроме "Барановичи").

вертолеты: 12 единиц Ми-8 и Ми-24 (находятся на аэродроме "Мачулищи").

Напомним, что 6 апреля авиационная группировка ВКС РФ в РБ существенно сократилась: из РБ в РФ убыли три истребителя-перехватчика МиГ-31К и два истребителя Су-30СМ. А 2 марта самолет А-50У после полученных повреждений улетел на 325-й авиационный ремонтный завод в Таганроге.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в день вторжения России в Украину и в начале широкомасштабной войны Лукашенко поддержал Путина и заявил, что "Киев проигрывает".

Впрочем, до сих пор открыто выступать на стороне Кремля он опасался.

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