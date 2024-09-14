Российский 'шахед' снова залетел в Беларусь: в небо поднимали авиацию

Во время дроновой атаки РФ по Украине в ночь на 14 сентября один из российских ударных БпЛА снова нарушил воздушное пространство Беларуси. Около 4 часов утра "шахед" залетел на территорию страны и кружил в беларуском небе около получаса.

Видео дня

Беларуские военные поднимали в небо истребитель. Об этом сообщает мониторинговый проект "Беларускі Гаюн".

"Минувшей ночью около 04:10 дрон-камикадзе типа "шахед" пересек границу с Беларусью в районе Лоева и провёл в воздушном пространстве нашей страны около 30 минут. Дрон двигался западным курсом, а далее повернул на юго-восток и вернулся на территорию Украины", – отмечено в сообщении.

Вылетев за пределы Беларуси, российский дрон-камикадзе направился в район Славутича Киевской области: там он был замечен около 05:05 утра.

"В момент захода "шахеда" на территорию Беларуси в небе над Гомельщиной дежурил истребитель ВВС РБ, который был поднят с аэродрома Барановичи около 03:40", – добавили в "Беларускі Гаюн".

Напомним, в ночь на 14 сентября армия России запустила по Украине 76 "шахедов". Силы обороны сбили 72 из них. Еще два дрона, вероятно, упали на территории Украины под влиянием средств РЭБ, такое же количество "шахедов" улетело обратно в Россию.

Однако разрушений избежать не удалось. Так, в Киеве обломки сбитого дрона-камикадзе упали на территории коммунального предприятия. Там обошлось без пожара. На место отправились оперативные службы.