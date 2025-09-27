В Нью-Йорке министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил, что на территории его страны будут размещены российские баллистические ракеты "Орешник". Об этом он сообщил во время мероприятия в штаб-квартире ООН по случаю Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия. По его словам, такой шаг был нужен для "обеспечения национальной безопасности".

Видео дня

Рыженков выступил с речью, отрывки из которой распространили российские пропагандистские ресурсы и белорусское государственное агентство БелТА. Министр заявил, что размещение российских ракет – это реакция на "игнорирование" интересов безопасности Минска со стороны соседних государств и НАТО. Он подчеркнул, что страна "была вынуждена" прибегнуть к этому решению.

Аргументы Минска

Глава белорусского МИД в своем выступлении сослался на символические "Часы Судного дня", которые сейчас показывают менее чем полторы минуты до "ядерной полуночи". Рыженков напомнил о предыдущих гарантиях безопасности, среди которых – принципы ОБСЕ, нерасширение НАТО на восток и Будапештский меморандум. Но, по его словам, все они потеряли силу.

Он подчеркнул, что Запад одновременно призывал Минск отказаться от оружия и сам активно наращивал арсеналы. Отдельно дипломат упомянул о минировании границ Польшей, Литвой и Латвией. Именно это, утверждает Рыженков, заставило Беларусь согласиться на размещение российского тактического ядерного вооружения.

Детали заявления

Министр заявил, что подписанный в прошлом году договор в рамках Союзного государства предусматривает применение всех видов оружия для защиты, включая ядерное. По его словам, размещение "Орешника" соответствует международному праву и положениям договора о нераспространении ядерного оружия. Он подчеркнул, что Минск не стремится к "бездумной гонке вооружений" и действует исключительно оборонно.

"Мы не ввязываемся в бездумную гонку вооружений, мы не провоцируем дальнейшую конфронтацию. Наш ответ асимметричен, он носит сугубо оборонительный характер и осуществляется в строгом соответствии с международным правом", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что незаконно избранный президент Беларуси Лукашенко выдал, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно "успокоиться". Он заявил, что глава нашего государства должен согласиться на "хорошее предложение по миру", которое якобы есть на столе. Россияне, по словам главы СБ, "практически захватили крупные населенные пункты" на некоторых участках.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!