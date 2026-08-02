На границе с Украиной Беларусь формирует десантно-штурмовую бригаду: что известно

Примерно в 40 километрах от украинской границыв Беларуси создадут десантно-штурмовую бригаду. Новое воинское соединение разместят вблизи Гомеля.

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Один батальон уже сформирован, продолжается формирование остальных подразделений. Об этом сообщил командующий Силами специальных операций Беларуси Александр Иллюкевич. По его словам, в состав нового соединения войдут боевые подразделения, артиллерийские, зенитные, разведывательные и подразделения обеспечения.

Кроме того, Иллюкевич заявил, что процесс формирования уже начался. По его словам, на данный момент создан один батальон.

"Мы уже приступили к формированию воинских частей, сформирован один батальон", — сообщил он.

По словам командующего, в этом году в Беларуси планируется сформировать еще один батальон, а также подразделения боевого обеспечения, артиллерийские, зенитные и разведывательные подразделения.

Местом дислокации десантно-штурмовой бригады определен район вблизи Гомеля. Она будет базироваться недалеко от украинской границы, примерно в 40 километрах от нее.

Дальнейшее формирование подразделений будет продолжаться в течение этого года, в частности за счет создания новых батальонов и специализированных воинских частей.

Напомним, украинские пограничники готовятся к возможному наступлению с территории Беларуси. Именно об этой угрозе предупреждает разведка. Сейчас на границе с северным соседом создают зону поражения для сдерживания вражеских сил.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в случае наступления российских войск с территории Беларуси ответ Украины будет мгновенным. Ведь уже в первые часы боевых действий под удар могут попасть объекты критической инфраструктуры, от которых зависит функционирование белорусских властей.

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